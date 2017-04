Christian Kjellvander & Boy Omega

Der schwedische Singer/Songwriter Christian Kjellvander kommt erneut ins Anlagencafé. Nachdem Kjellvander bei seinem ersten Auftritt in Hall im Jahr 2014 vom Gitarristen Tias Carlson begleitet wurde und 2016 Ehefrau Karla-Therese Kjellvander an seiner Seite war, ist Kjellvander nun in Begleitung seines Musikerkollegen Boy Omega aus Stockholm. Dieser wird auch das Vorprogramm bestreiten.

Wer diese Stimme einmal gehört hat, wird sie nie wieder vergessen: Butterweich, mit viel Schmelz, gleichzeitig aber so tiefgründig, durchscheinend, manchmal tröstend und manchmal bedrohlich singt, haucht und schmiegt sich Christian Kjellvander in seine Songs, dass es in den Rezensionen seiner Konzerte – wie einmal in Reutlingen – heißt: „Die Besucher kleben an seinen Lippen und saugen jedes seiner traurigen Worte auf, als sei alles darin verborgen: Wahrheit und Hoffnung.“In der an Talenten so reichen skandinavischen Indie-Alternative-Szene gilt Christian Kjellvander vielen Kritikern als Solitär. "Eine Stimme, so tief wie ein skandinavischer Bergsee", schreibt seine Plattenfirma. "Eine andächtige Musik, die zwischen Tiefe, Statik und Absturz ins Bodenlose hin und her schwebt", heißt es in einer Rezension zur aktuellen Tournee. "Ein Kjellvander-Konzert wirkt, wühlt, brennt lange nach - welch ein Segen", heißt es in einer Rezension bei "Glitterhouse". "The Pitcher", sein fünftes Soloalbum, hat Kjellvander mit dem Gothenburg Symphony Orchestra in einer Kirche eingespielt. Inzwischen ist mit „A Village: Natural Light“ ein würdiger Nachfolger erschienen, das vom Fachmagazin "Intro" als "nächstes Großwerk" geadelt wird. Seine ausgedehnte Europatour führt Kjellvander diesmal in Begleitung von Boy Omega ins Anlagencafé. Wer die Tindersticks und Townes van Zandt mag, Lambchop herausragend findet und Jeff Buckley verehrt, der wird Christian Kjellvanders Musik lieben. Oder, wie es in einem Porträt über Christian Kjellvander heißt: "Von all den seelenwunden Singer/Songwritern, die in den vergangenen Jahren die Welt eroberten, ist er der radikalste.“ Dem gibt es wenig hinzuzufügen. Das Team des Haller Anlagencafés freut sich sehr, dass dieser außergewöhnliche Mensch und Musiker bereits zum dritten Mal den Weg nach Schwäbisch Hall findet – und auf einen besonderen Abend.