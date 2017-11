Christian Krischkowsky Quartett

Peter Ehwald-ts

Marc Schmolling-p

Roland Fidezius-b

Christian Krischkowsky-dr

Mit diesem Akustik-Jazz-Projekt und ihrem ersten gemeinsamen Album „Digital Immigrant“ (Unit Records) betreten der Ulmer Krischkowsky und seine Berliner Mitmusiker neue Wege. Expressionistisch anmutende Melodien und Improvisationen bewegen sich über eigenwillige, manchmal futuristisch pulsierende Rhythmusgebilde. In Krischkowskys Kompositionen und Arrangements verbindet sich musikalischer Zeitgeist mit Einflüssen von Bill Evans, Thelonious Monk oder dem Songwriter Cat Stevens zu einem ganz neuen, eigenständigen Klangbild.Neben Marc Schmolling (Klavier) – Krischkowskys langjährigem Weggefährten – agieren mit Peter Ehwald (Tenor/Sopran Saxofon) und Roland Fidezius (Kontrabass) zwei weitere, außergewöhnlich musikalische Teamplayer an der Seite des Schlagzeugers. Mit ihrer Musik erzählt das Quartett auf ganz eigene Weise seine fantasievollen, oft wundersamen Geschichten und entführt seine Zuhörer in weite Musikwelten. Manchmal wild und aufwühlend, manchmal sanft und zart. „ Alles eine Frage der Fantasie!“Die renommierte Fachzeitschrift JazzPodium hat Krischkowsky zu Beginn seiner Karriere als einen Autodidakten bezeichnet, der mit seiner Erfindungsgabe dem Jazz weitere Türen öffne.