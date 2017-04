Nach dem April - Fest mit Acid Pauli, gibt’s im Mai gleich eine weitere Premiere: Der Liveact von der Ostsee, Christian Löffler, ist zum ersten Mal bei DEEPER! zu Gast. Sein Debütalbum

"A Forest“ nannte Spiegel Online einen "Klassiker des kontemplativen House" – es entstand vor einigen Jahren in einem Gartenhaus bei Usedom. Das aktuelle Album„ Mare“ schuf Christian Löffler nun in der Abgeschiedenheit einer Halbinsel, nur 300 Meter vom titelgebenden Meer entfernt. Natur ist für Christian ein wesentliche Bestandteil; die Inspiration hört man in seinen Stücken, die wundervolle Klangteppiche bilden und die Hörer beim Feiern nahezu schweben lassen. Doch damit nicht genug der Premieren: Von Christian Löfflers Label Ki Records ist der aufstrebende Künstler Fejká am Start, der diese Nacht mit seinem allerersten Liveset überhaupt einleitet. Ebenfalls zum ersten Mal im Kowalski sind die beiden Neustädter Hardy Heller & Alex Connors, die die Pfälzer Szene seit Jahren entscheidend prägen. Gastgeber Marius Lehnert rundet das bombastische Line - Up ab – von Anfang bis Ende dürften hier keine Fragen offenbleiben!.