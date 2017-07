Christian Rottler & Lenin Riefenstahl

Proust ist mein Leben, doch es langweilt mich sehr

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Ein Abend im Zeichen von Marcel Proust. Der SWR, der RBB und Deutschlandfunk Kultur haben das Hörspiel "Proust ist mein Leben" von Christian Rottler bereits gesendet. Nach einer wahren Begebenheit verarbeitet Rottler darin sein Scheitern an Proust zu einem absurden und brüllkomischen Puzzle aus Musik und Dialogen, das auch Sittenbild des Kreativ-Milieus ist. Das Hörspiel ist eine Liebeserklärung an die Literatur und eine fulminante Einführung ins Werk von Proust. Und eine schonungslos kluge, gnadenlos witzige Studie über Selbstzweifel und Allmachtsphantasien einer Künstlerexistenz. Nicole Heidrich, Yvy Pop, Christian Rottler und seine Band Lenin Riefenstahl präsentieren an diesem Abend Texte und Musik rund um das Hörspiel.