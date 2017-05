Christian Walther Abschlusskonzert

Nach 5 Jahren Studium an der HMDK Stuttgart bestreitet Christian nun sein Abschlusskonzert. Es werden sowohl eigene Stücke als auch Fremdkompositionen vorgetragen. Im Mittelpunkt steht die Suche und das gemeinsame Genießen toller musikalischer Momente über Genregrenzen hinaus. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, diesen besonderen Abend ebenfalls zu erleben.

Unterstützung bekommt der Schlagzeuger von sehr talentierten und versierten Mitmusikern.

Besetzung: Martin Sörörs (p); Daniel Roncari (sax); Jens Loh (b); Christian Walther (dr)

Im Anschluss: Das Tower of Power Ensemble der Musikhochschule

Das Ensemble der Musikhochschule Stuttgart unter der Leitung von Eckhard Stromer hat sich auch in diesem Sommersemester intensiv mit der „Urban Soul Music“ und dem Sound der legendären Funk Band „Tower of Power“ aus der East Bay in Oakland/Kalifornien beschäftigt und bringt deren Musik nun in der Interpretation der Jazz/Pop-Studenten ins BIX. Die Songs wurden sogar kürzlich als Projekt im Studio der „Hochschule der Medien“ aufgenommen - das Resultat können Sie heute Abend hören! We got to Groove!

Besetzung: Kathi Krebitz, Clara Vetter (voc); Valdis Bizuns, Florian Banko (tp); Dan Roncari (a-sax); Ahmed Ajabi (t-sax); Bastian Brugger (bari-sax); Peter-Philipp Röhm (keys); Hannes Donel (guit); Kitti Pietrucha (b); Julian Feuchter (dr); Eckhard Stromer (lead)