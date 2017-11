Christian Zehnder, John Wolf Brennan & Arkady Shilkloper (CH / Irland / Russland)

Christian Zehnder Stimme, Jodel, Obertongesang, Global Jodeling, Instrumente, KlangwerkzeugeJohn Wolf Brennan PianoArkady Shilkloper Horn / Flügelhorn

Der Schweizer Vokalist Zehnder, der sich in früheren Jahren mit dem Duo „Stimmhorn“ international einen Namen gemacht hat, prägt als Musiker und Performer eine neue, innovativ-heimatliche Musik und ist im okzidentalen Kulturkreis als Obertonsänger unvergleichlich in seiner Art. Nachdem er mit seinen Bands „Stimmhorn“, „Kraah“ und „Oloid“ bei „Jazz in der Dieselstrasse“ für Furore gesorgt hat, wollen wir nun auch seine neue Band „Nightingale“ vorstellen.Christian Zehnders musikalische Welt schöpft aus den archaischen Verlautbarungen der menschlichen Stimme und ist ganz im Topos der alpinen Welt verankert. Aus dem Umfeld des Musiktheaters und der zeitgenössischen Musik entwickelte der Stimmenkünstler fern ab von Traditionen eine ganz eigene Musik und behauptet darin kompromisslos eine eigenständige künstlerische Vision.Archaisch, virtuos und bezaubernd stellen sich somit ein Schweizer, der sich den wilden Mongolen anschließt und stimmlich alle Grenzen sprengt, ein Ire, der Schweizer Witze erzählt und ein Russe, der Alphorn bläst, als einzigartiges Trio vor. Christian Zehnder ist Dreh- und Angelpunkt des Geschehens auf der Bühne. Er scheint seinen Körper als Instrument zu begreifen. Arkady Shilkloper bläst das Horn mit einer Leichtigkeit, die vergessen lässt, dass das Instrument als heikel bekannt ist. Treibender Geist am Flügel ist John Wolf Brennan. Er kann einen samtenen Teppich bereiten und aus minimalen Figuren ein sattes Accompagnement zaubern, aber auch perkussiv und rhythmisch klare Akzente setzen.