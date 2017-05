Hinreißendes aus der Welt der Oper/Operette

„Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, sagte Victor Hugo. Auch die Sopranistin Christiane Richter empfindet so, wenn sie uns an diesem Abend mit ihrer warmen, bezaubernden Stimme in die Welt der Operette und der italienischen Oper mitnimmt, am Piano virtuos begleitet von Hyemin Kim.