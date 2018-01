× Erweitern Christina Martin

Mit ihrer charakterstarken und markanten Stimme verknüpft Christina Martin aus Halifax clever auf den Punkt gebrachte Songs. Abende mit der kanadischen Singer/Songwriterin versprechen neben guter Musik vor allem entspannt, persönlich und humorvoll zu sein. Ihre fesselnde Stimme und die gefühlvollen Gitarrensoli ihres Gitarristen und Ehemanns Dale Murray ziehen die Zuhörer in ihren Bann. Christina begann in der Bar-Szene von Austin, Texas eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen. Ohne Unterlass nahm sie seitdem in Kanada auf und tourte dort, wie auch in Europa, baute Kontakte auf, und spielte in großen und kleinen Sälen Lieder über Verlust, Liebe und Beharrlichkeit. Ihre Songs kamen in Filmen und im TV zum Einsatz und sie spielte weltweit auf vielen Festivals.

Die mehrfach mit Awards ausgezeichnete Martin wird ein akustisches, elektrisches Set, mit Songs aus ihrem neuen und bisher stärksten Studioalbum ,Impossible To Hold‘ spielen. Die CD, mit dem sie eine perfekte Balance zwischen organischer Atmosphäre und makelloser Produktion erreicht, wird beim Konzert erhältlich sein! Guter Geschmack und leidenschaftlicher Gesang, mit nachdenklichen Texten verschmelzend, treffen auf ‚Impossible To Hold’ Musik und Poesie.

Nach dem grandiosen Duo-Auftritt im Februar 2017 kommt Christina diesmal mit Band!

Die Single ‚Lungs Are Burning‘, die auch im neuen Album enthalten sein wird, wurde im Sommer 2017 veröffentlicht. Zum Gig im Adler wird das neue Album erhältlich sein.

