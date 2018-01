„Schon immer als eine der besten Textschreiberinnen der kanadischen Ostküste bekannt, mit der Fähigkeit direkt ins Herz ihrer Protagonisten und Zuhörer vorzudringen, hat Martin dieses Gefühl in einen größeren Rock-Sound übersetzt“

Bob Mersereau, CBC

Die musikalische Reise der in Nova Scotia beheimateten Singer/Songwriterin Christina Martin, hat sie zu längeren Aufenthalten in Austin, Texas, wie auch in Deutschland geführt, von wo aus sie sich eine mittlerweile sehr umfangreiche Anhängerschar auf dem Europäischen Festland aufgebaut hat. Auf dem Weg wurde sie mehrfach mit East Coast - und Music Nova Scotia - Awards ausgezeichnet, ihre Songs wurden in TV-Soundtracks gefeatured, sie hat beim RollingStone-Weekender, dem Reeperbahn-Festival und für die Queen auf dem Parliament Hill in Ottawa gespielt,…

2015 veröffentlichte Christina ihr fünftes Studio-Album ‚It’ll Be Alright‘ und wurde dafür mit dem ‚2016 - East Coast Music Award‘ für ‚Pop-Recording of the Year‘ ausgezeichnet. Sie hat dabei den bewussten Schritt gemacht, sich nicht von den Erwartungen derer begrenzen zu lassen, die sie in stilistische Schubladen einsortiert haben. Obwohl Martin ihre Alternative-Country und Americana-Einflüsse sicher nie ganz abstreifen wird, bedient sich ‚It’ll Be Alright‘ deutlich öfter klanglicher Texturen von Pop- und Rock, die es ihr erlauben, die vielen Seiten ihrer musikalischen Persönlichkeit zu erkunden.

“Martin’s fünftes Album ist von der gleichen Sorte treibender Gitarren-Riffs, üppigen Arrangements und ernsthaftem Gesang durchflutet, die auch Springsteen in seiner kommerziellen Hochphase eingesetzt hat… man könnte schwören, sie sei auf der E-Street aufgewachsen.“ - Exclaim!