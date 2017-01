× Erweitern Christina Martin

Mit ihrer charakterstarken und markanten Stimme verknüpft Christina Martin aus Halifax clever auf den Punkt gebrachte Songs. Abende mit der kanadischen Singer/Songwriterin versprechen neben guter Musik vor allem entspannt, persönlich und humorvoll zu sein. Ihre fesselnde Stimme und die gefühlvollen Gitarrensoli ihres Gitarristen und Ehemannes Dale Murray ziehen die Zuhörer in ihren Bann. Sie selbst bezeichnet ihren Stil als Alternative Country mit Pop- und Rock Einflüssen. Das kommt gut an, denn mit ihrem Album „Sleeping With A Stranger“ wurde sie 2013 zum Nova Scotia Female Recording Artist gewählt.

Experimentieren ist das Herzblut jedes Künstlers. Aber gelegentlich erleben sie Momente, in denen sich alles fokussiert und unversehens haben sie die Tür zu einer unbegrenzten schöpferischen Zukunft aufgestoßen. Christina hat diesen Punkt auf ihrem fünften Album „It‘ll Be Alright“ erreicht. Das Brilliante an dieser Sammlung von 10 Songs ist seine nahtlose Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Die Brücke dazwischen ist Martins Stimme, ein Instrument, eindringlich und unmittelbar zugleich, Eigenschaften, die auch wunderbar den textlichen Inhalt von „It‘ll Be Alright“ beschreiben. Das neue Album ist Martins bis dato vollkommenstes und zugänglichstes Werk