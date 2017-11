Christmas Delight

Das Fried­richs­bau Va­rieté prä­sen­tiert CHRIST­MAS DE­LIGHT – ein Weih­nachts­kon­zert mit den Stars der Mu­si­cal­büh­ne, vol­ler Stil, Ele­ganz und weih­nacht­li­cher Vor­freu­de!Mit kris­tall­kla­ren Tö­nen wer­den uns die vier Mu­si­cal­grö­ßen Gän­se­haut be­rei­ten und un­se­re Her­zen zum Klin­gen brin­gen: Mi­lan van Waar­den­burg, David Boyd, De­nise Ja­strau­nig und Hei­di Karls­son – ein Quar­tett der Ex­tra­klas­se, das uns auf die na­hen­den Fest­ta­ge ein­stimmt. Von Klas­si­kern wie „Stil­le Nacht“ oder „Whi­te Christ­mas“ bis hin zu Pop­songs wie „All I want for Christ­mas“ und „Last Christ­mas“ führt uns das hoch­wer­ti­ge Re­per­toire um die gan­ze Welt der Weih­nachts­klän­ge – so opu­lent wie ein Fest­mahl, so be­sinn­lich wie die Stil­le am Weih­nachts­mor­gen und so fröh­lich wie ein Kind in Er­war­tung des Christ­kinds!

Mitwirkende

MI­LAN VAN WAAR­DEN­BURG („Tanz der Vam­pi­re“, „Der Glöck­ner von Not­re Da­me“)DAVID BOYD („Mary Poppins“)DE­NISE JA­STRAU­NIG (Ma­ry Pop­pins“, „Tar­zan“)HEI­DI KARLS­SON („Cats“, „Lie­be stirbt nie“)