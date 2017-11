Christmas Moments - Die neue Weihnachts-Show 2017

Die Live-Show "Christmas Moments" sorgt mit deutsch- und englischsprachigen Weihnachtsliedern sowie einem bunten musikalischen Mix für ein unvergessliches Erlebnis.

Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise, bei der traditionelle deutsch- und englischsprachige Weihnachtslieder, Pop, Musical, Klassik und Gospel in einer einzigartigen Live-Show aufeinander treffen. Zum 20. Geburtstag schaut Deutschlands erfolgreichste Xmas-Show auf viele besondereund ergreifende Momente zurück. Die Jubiläumstournee bringt zusammen was war und freut sich auf das, was sein wird: Bekannte Gesichter und neue Wegbegleiter – stimmgewaltig, virtuos und berührend. Und natürlich wird es zum Geburtstag einige Überraschungen geben, auf die die Zuschauer schon gespannt sein dürfen!Erleben Sie einzigartige musikalische Highlights und emotionale Augenblicke – mit vielen neuen Songs und den beliebtesten Weihnachtsklassikern.