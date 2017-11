Christmas with London Brass

× Erweitern Picasa

Sie verfügen über ebenso viel Feingefühl wie Power. Und ein samtiger Ton im Piano klingt aus ihren Instrumenten genauso lupenrein wie ein beherzt geschmettertes Forte. Weltweit ein Publikumsmagnet, erfreut das traditionsreiche klassische Blechbläserensemble London Brass seit mehr als dreißig Jahren seine Zuhörer mit Arrangements, die von Gabrieli und Purcell über Liszt bis zu den Beatles und Freddie Mercury reichen. In guter Brass-Manier und passend zur Vorweihnachtszeit hat die aus Bläsern der besten Londoner Orchester sich formierende zehnköpfige Band für Ludwigsburg einen Cocktail aus festlicher Klassik und Christmas Carols zusammengestellt und außerdem noch jede Menge britischen Charme in ihrem Gepäck. Was immer an virtuosem Blechbläsersound zu faszinieren vermag, an diesem Abend wird es dem Publikum geboten.