Christoph Gärtner Trio

Die 3 Musiker kennen sich von ihrem Jazz-Studium an der Musikhochschule Stuttgart. Seit Steffen Kistner in Berlin lebt, sind gemeinsame Auftritte eher selten. Es erwartet sie ein Abend voller Wiedersehensenergie der 3 Profis. Wer Keith Jarrett, Herbie Hancock, George Duke, Johannes Brahms, Kirk Franklin oder das Christkind kennt, der sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen, es ist von allem was dabei.

Steffen Kistner (Berlin):Bass

Felix Schrack (Stuttgart):Schlagzeug

Christoph Gärtner (Stuttgart): Piano