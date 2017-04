Bisher kennt man den Schillingsfürster Christoph Maul als Highlight beim legendären Frankener Stupfl und vielen Faschingsveranstaltungen in ganz Nordbayern. Dort schlüpft er seit Jahren in die Rolle des Hausmeisters. So war er auch schon das eine oder andere Mal in diversen Fernsehsendungen zu sehen. Mit pointierten und hintergründigem Sprachwitz bedient er gekonnt alle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.Nun hat er sich an sein erstes eigenes Kabarettprogramm gewagt. Unter dem Titel „Mangel durch Überfluss“ beleuchtet Christoph Maul aus politischer Sicht das regionale wie auch globale Geschehen mit Sprachwitz und Kreativität. Hier wird er jedoch nicht wie gewohnt als Hausmeister zu sehen sein. Begleitet wird der Künstler von dem Gstanzlsänger und Liedermacher Martin Rohn.