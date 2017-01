Christoph Neuhaus meets Reiner Hess

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus trifft an diesem Abend in der LUKE auf einen ganz besonderen Saxophonisten und Künstler - Reiner Hess - aus Berlin! Die Presse schreibt: "Reiner Hess kann mit seinen Improvisationen Geschichten erzählen. Er hat statt Blut Musik in den Adern!" Hess zählt in Berlin seit Jahren zu den expressivsten und interessantesten Künstlern, studierte in New York und München, leitet zahlreiche eigene Formationen und ist als gefragter Sideman in verschiedene Projekte in und um die Hauptstadt involviert. Zusammen mit einer großartigen Rhythmsection wird die LUKE brodeln.

Reiner Hess - Sax

Christoph Neuhaus - Guitar

Sebastian Schuster - Bass

Lars Binder - Drums

www.christophneuhaus.com