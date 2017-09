Christoph Neuhaus miez the Cats

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es wieder eine grandiose Besetzung aus BW geben. Saxophonist Libor Sima und CN treffen auf Axel Kühn am Bass und den Ausnahmeschlagzeuger Daniel Mudrack aus Mannheim. Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett Jazz'n'Groove von John Scofield und Konsorten.

Come down and miez with the Cats…

Libor Sima - SaxophonChristoph Neuhaus - GuitarAxel Kühn - BassDaniel Mudrack - Drums