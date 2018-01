Christoph Neuhaus miez the Cats

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es wieder eine grandiose Besetzung aus der grandiosen regionalen Szene geben.Der virtuose, junge Posaunist Marco Leibach und CN treffen auf den Jazzpreisträger BW 2017 - Sebastian Schuster - am Bass und den allseits bekannten Ausnahmeschlagzeuger Martin Grünenwald.Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove.

Come Down and miez with the Cats…

Marco Leibach - PosauneChristoph Neuhaus - GuitarSebastian Schuster - BassMartin Grünenwald - Drums

http://www.christophneuhaus.com