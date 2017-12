Christoph Sänger Trio

"Diese Musik fängt einen mit dem ersten Ton ein und lässt nicht mehr los. Perlende Läufe, Anschlagskultur, Klavierkunst auf höchstem Niveau." (Ulrich Olshausen in der FAZ über Christof Sängers Album "Willow weep for me").

In diesem Sinne spielt auch das Trio um den Pianisten mit dem Bassisten Rudi Engel und dem Schlagzeuger Tobias Schirmer. Ungebrochene Spielfreude,enormer Swing,Tempo und Virtuosität zum einen und filigrane Lyrik zum anderen prägen das äusserst vielseitige Repertoire und den Stil des Trios. Christof Sängers Kompositionen und Interpretationen sorgen für ein spannungsvolles,abwechslungsreiches Programm , in der die musikalische Raffinesse aller beteiligten Musiker in einer ausgereiften Kommunikation zu Tage tritt.

Seit 1989 als Finalist des „Concours International de Piano Jazz Martial Solal“ ist Christoph Sänger auf der internationalen Bühne, er hat mit und vielen renommierten Musikern im In- Ausland gearbeitet und seine CDs wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik. „61 Minuten allerfeinster Trio-Jazz, ... sehr empfohlen“