Christoph Schellhorn -Tiroler Gitarrenpoet

Gitarrist, Sänger, Songschreiber, Tiroler - seit 18 Jahren steht Schellhorn auf der Bühne. Im Laufe der Zeit hat er mit so unterschiedlichen Künstlern wie Chris Jones, Kieran Halpin, Bill Barrett, Ryan Donohue oder Paul Fogarty gearbeitet und mittlerweile sieben Alben veröffentlicht. Als gefragter Studiogitarrist hat Schellhorn bereits an einigen Produktionen mitgewirkt, und auch Österreichs "Mr. Fingerpicking" Peter Ratzenbeck holt ihn gerne für CD-Aufnahmen ins Studio (aktuell zusammen mit Schiffkowitz (STS) und Roland Neuwirth). Live bietet Christoph Schellhorn eine mitreißende Mischung aus Folk, Blues und Acoustic Rock mit Songtexten auf Englisch und Tirolerisch. Kaum vorstellbar, wenn man Schellhorn zuvor und zwischen seinen Stücken mit staubtrockenem österreichischem Humor witzeln hört. "Schellhorn bietet Saitenakrobatik und künstlerische Konsequenz in Gestalt eines bescheiden gebliebenen, österreichischen Gitarristen, der längst das Format eines internationalen Stars hat." – Concerto.