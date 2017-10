× Erweitern Christoph Sieber

Er führt vor wie Kabarett heute begeistern kann. Mit „Hoffnungslos optimistisch“ präsentiert Christoph Sieber ein weiteres Paradestück des modernen Kabaretts! Leidenschaftlich und mit einer gehörigen Portion Empörung spielt hier einer gegen die bestehenden Zustände an. Der gebürtige Schwabe singt, tanzt, flüstert und brüllt an gegen Verschwendung und Trägheit und schreckt auch nicht davor zurück, den Zuschauer in die Verantwortung zu nehmen. Dabei fokussiert er sich längst nicht mehr auf die Marionetten des Berliner Puppentheaters, sondern vielmehr auf die Strippenzieher und Lobbyisten im Hintergrund.Seine Texte sind gereift und man spürt in jeder Minute dieses zweistündigen Abends, dass die Pointen kein Selbstzweck sind, sondern Ausdruck einer prinzipiellen gesellschaftlichen Schieflage. Der Kabarettist ist kein Mann für billige Schenkelklopfer, hier rüttelt einer fröhlich an den Grundfesten unserer Existenz. Das Leben ist eine Zumutung. Aber mit Christoph Sieber lässt sich diese Zumutung einfach leichter ertragen.