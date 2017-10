× Erweitern Christoph Sonntag Christoph Sonntag beim Starkbieranstich

Die neue SWR3-Live-Comedyshow von Christoph Sonntag kommt am 1. Dezember nach Renningen, wo sich der Vorzeigekabarettist Baden-Württembergs von seiner besten Seite präsentieren wird.

In Deutschlands beliebtestem Radiosender, SWR3, wird seine neue Erfolgscomedy „# Bloß kein Trend verpennt!“ rauf und runter gespielt. Und das gibt es jetzt auch zu sehen: Christoph Sonntag gibt in seiner neuen, fulminanten Liveshow den „Trend-Jägermeister“!

Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt. Der neue Trend muss dabei nicht besser sein, sondern nur „trendy“. Quasi ein: „Must-have! Damit wir alle "in" bleiben, rennt Christoph Sonntag für uns jedem Trend hinterher und checkt ihn ab, auf Zeitgeist, Hip - und Coolness.

Das ist entlarvend, meist peinlich für den Trend und immer zum Totlachen. Denn am Schluss hat Sonntag den vermeintlichen Megatrend so witzverwurstelt, dass er sich stets als ganz ganz kleines „Must-have-le“ entlarvt. Mit dabei in dieser Show: Das schärfste aus Sonntags TV-Show „Bruder Christophorus“, poppig-witzige Musik, eine Flugreise nach Mallorca (in der Economy Class!), Christoph Sonntag beim Urologen, die Schweizer, die Schwaben und die Mundart, Winfried Kretschmann und Günther Oettinger im Jugendwahn und wie immer: Die erste selbstleuchtende Meistergeige aus dem 17. Jahrhundert!

Das ist wieder einmal bunt, schnell, sympathisch, sauglatt, frech, originell und einzigartig. Kurz: Sonntag ganz neu! Also wie immer: der Alte!

Tickets: www.kultundfun.de, Reservix, Easyticket sowie in Renningen bei Mode Gaubisch, TUI Reisecenter und Intersport Krauss. Außerdem bei SWR3service.de oder die 07221 - 300 300