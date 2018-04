Christoph von Schmid zum 250. Geburtstag - Chorkonzert mit den Augsburger Domsingknaben

Neben der Pflege hochkarätiger musica sacra in der Liturgie an der Augsburger Kathedrale bewegen sich Domkapellmeister Reinhard Kammler und seine Augsburger Domsingknaben auch sehr erfolgreich im professionellen internationalen Musikbetrieb. Dirigenten wie Sir Colin Davis, Mstislav Rostropowitsch, Sir Neville Marriner, Kent Nagano und Mariss Jansons haben mit den Augsburger Domsingknaben schon gearbeitet. Kammlers Knabensolisten sangen auf renommierten Musikfestivals wie den Schwetzinger Festspielen; in München sind die Augsburger Domsingknaben zu hören bei Projekten des Bayerischen Rundfunks in der Philharmonie am Gasteig, im Herkulessaal der Residenz oder im Prinzregententheater. Sie konzertieren in ganz Deutschland und vielen Ländern Europas. Konzertreisen führten sie zudem nach Japan, Kanada, Ecuador, Südafrika und in die USA. 2016 gastierten die Augsburger Domsingknaben erstmals in China und feierten in 20 bedeutenden Konzertsälen der staatlichen Poly Theatre Group große Erfolge. Für das Konzert in Dinkelsbühl haben sie zusammen mit der Organistin auch einige Lieder Christoph von Schmids einstudiert.

Kartenvorverkauf: Touristik Service Dinkelsbühl