Christoph Wagner / Träume aus dem Untergrund

Christoph Wagner präsentiert sein neues Buch "Träume aus dem Untergrund – Als Beatfans, Hippies und Folkfreaks Baden-Württemberg aufmischten". Eine Geschichte der populären Musik und ihrer Macher im wilden Süden in den 60er und 70er Jahren: von Beat und Underground über Jazz und Blues bis zu Schwoba-Rock und von Black Sabbath in Schorndorf über die Stones auf dem Killesberg bis zu Pink Floyd beim 2. British Rock Meeting, plus das ganze Tohuwabohu drumherum.