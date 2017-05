„Jesus sehen“ – unter diesem Motto steht der 61. Christustag an Fronleichnam, 15. Juni 2017, zu dem die Christus-Bewegungen in Württemberg und Baden an 15 Orten rund 9.000 Besucherinnen und Besucher erwarten. In der Stadthalle Reutlingen sprechen ab 10 Uhr der Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses, Dr. Clemens Hägele, der Schauspieler Samuel Koch aus Darmstadt, der Tübinger Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein sowie der ehemalige Pfullinger Bürgermeister Rudolf Heß. Parallel gibt es ein Programm für Kinder von 5-12 Jahren.