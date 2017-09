Das Warten hat ein Ende. Anfang September veröffentlichten Chuckamuck endlich das langersehnte dritte Studio-Album auf Staatsakt. Hip hip hurra! Denn keine Band der Generation Y weiss in Deutschland so herzerfrischend zwischen Bubblegum, Powerpop, Punkrock, Beat, Trash, Country und Psychedelic zu begeistern wie die vier lustigen drei! Vor kurzem erschienen ist eine erste Aufwärm-Single mit dem Titel „Sayonara“ (neues Video siehe unten) und einer kongenialen Johnny Cash-Coverversion („Let the train blow the whistle"). Außerirdische willkommen!

Pressezitat:

Die deutschen Libertines? Ton, Steine, Scherben trifft Keimzeit auf Speed könnte man auch sagen. Den Herren kann es egal sein: Musik und die doppelbödig-verschrobenen Lyrics von Oska Wald laden wieder zur schlingernden Reise durch den ganzen verdammten Irrsinn unserer Tage ein.

Präsentiert von: Intro und ByteFM