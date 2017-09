Das Warten hat ein Ende. Nach dem Release der kleinen Aufwärm-Single «Sayonara» und einer kongenialen Johnny Cash-Coverversion («Let the train blows the whistle») im Frühjahr 2017, ist Anfang September endlich das langersehnte dritte Studio-Album von Chuckamuck bei Staatsakt erschienen. Hipp, hipp, hurra! Denn keine Band der Generation Y weiss in Deutschland so herzerfrischend zwischen Bubblegum, Powerpop, Punkrock, Beat, Trash, Country und Psychedelic zu begeistern wie die vier lustigen drei! Jetzt endlich auch wieder live auf Tour.Präsentiert von ByteFM und Intro