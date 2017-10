Cinderella - das märchenhafte Popmusical

× Erweitern Cinderella

Mit Loona als gute Fee

Begeisterte Zuschauer und ausverkaufte Hallen - der Sensationserfolg jetzt wieder auf Tour!Über 200.000 begeisterte Zuschauer haben das Popmusical bereits gesehen 2017/2018 geht der Sensationserfolg wieder auf Tour, und kommt auch nach Stuttgart.Eine der schönsten Geschichten aller Zeiten wird lebendig glitzernd, poppig und unvergleichlich schön. Ein Musical über Freundschaft, Mut und Liebe - voller Humor und traumschön erzählt.Die aufwendige Inszenierung - mit märchenhaften Kostümen, wundervollen Bühnenbildern, tollen Choreografien und mitreißenden Songs - entführt die Zuschauer in die glitzernde Welt der berühmtesten Prinzessin des Planeten. Die Darstellerin der guten Fee Jolanda wird auf der kommenden Tour der Popstar Loona sein. Die zweifache Echo Gewinnerin wurde international bekannt mit Ihren Hits Bailando und Hijo de la luna. Jetzt singt sie mit Ihrer unverwechselbaren und wunderschönen Stimme den Titelsong des Popmusicals. So wie man Loona kennt, so spielt sie auch die Rolle der guten Fee: fröhlich frech romantisch charmant.Das Popmusical Cinderella, erzählt die berühmte und von Disney erfolgreich verfilmte Geschichte in einer fantastischen Bühnenversion für Familien von heute. Mit diesem Musical haben Top-Profis in Sachen Family-Entertainment einen echten Traum verwirklicht. Da ruckedigurrt eine Taube mit Starallüren, die gute Fee fliegt mit Navi ein und fiese Stiefschwestern rocken die Bühne. Und dann ist da ja noch die gute Fee, die kräftig mithilft, damit Cinderella am Ende erreicht, was sie sich so sehr wünscht denn Wunder werden wahr, wenn man ganz fest daran glaubt! Cinderella - das Familienmusical für alle von 3 bis 103 Jahren. It´s magic!