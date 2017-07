× Erweitern Cinema Rock Symphony

Filmmusik im Capitol mit ganz großer Besetzung

Nach dem großartigen Erfolg des „Cinema Rock Symphony“ Konzerts zum 89. Geburtstag des Hauses im vergangenen Dezember wird das Capitol Ensemble mit symphonischer Unterstützung bei dieser Gala die großen Emotionen, die Filmmusik hervorrufen kann, auf die Bühne bringen. Mit dabei sind Jeannette Friedrich, die nicht nur in "The Wedding" die großen Emotionen auf die Bühne bringen konnte, sowie Sandie Wollasch, die außergewöhnliche Jazz-Sängerin, die seit über 20 Jahren ihr Publikum durch die Intensität ihrer Stimme und durch ihre offene, herzliche Art berührt. Als männliches Pendant steht ihnen Sascha Lien zur Seite, der 5 Jahre lang die Hauptrolle im Queen-Musical „We Will rock you“ gesungen hat und vielen noch aus „The Voice of Germany“ ein Begriff ist. Darüber hinaus Sascha Kleinophorst, der Publikumsliebling aus unseren Eigenproduktionen "HAIR", "I Want It All", "Sweet Dreams of the 80s" und "Here comes the Sun again".