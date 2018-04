circa.null / even temper / Can we Fly

circa.null

circa.null bedeutet eine Stunde Tunnelblick: Man fällt in ein Loch und dann will man sich verlieben. Irgendwo zwischen Zielen und Wegen schaltet sich das Herz ein und man verliert sich in Melancholie. Konsequent emotional spielen die vier Stuttgarter deutschsprachigen Post-Alternativerock, wobei sie tiefgehende, persönliche Texte mit mehrstimmigem Gesang verbinden.Inspiriert von etwa Thrice, Explosions In The Sky oder Heisskalt steht wütende Rhythmik Hand in Hand mit filigran verletzlicher Melodiösität klar im Fokus.Leidenschaftlich, ehrlich, und vor allem direkt aus der Seele, wird man genau da gepackt, wo die Emotion die Überhand gewinnt.

even temper

even temper is an Alternative Punk band from southern Germany. The band’s members are Salvo Galiano (lead vocals and bass guitar), Tim Petrasch (guitar and vocals) and Maximilian Kolb (Drums). They formed in July 2016 and played their first show after two weeks at a school festival in the same town they had their first rehearsal room. Starting with former member Lukas Müller (Drums) they soon decided to go separate ways. After the first rehearsal with Maximilian playing the drums and Salvo on the bass guitar it was clear that the band had to stay a trio. In October the band recorded their debut single Perspective at the Audiodrive Studio in Sinsheim with producer and CEO Tim Eiermann, band member of the well-known band Liquido. Early December even temper recorded the music video for Perspective with the band’s good and long known friend Ylva Sommer. The music video for Perspective was released on March 10th 2017. Meanwhile the band got invited by the german radio station Regenbogen 2, where they had an interview that was later played on the radio. Also a local magazine featured the band in it’s February issue. The word began to spread and even temper played many shows around southern Germany. They began producing their debut album in March 2017.

Can we Fly

“Can We Fly“ – bestehend aus vier Köpfen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und sich doch komplett ergänzen. Es braucht nur die ersten Klänge der Gitarrensaiten und den ersten Kick der Basedrum, um zu zeigen was diese Kombination ausmacht.Irgendwo angesiedelt zwischen Indie, Pop Punk und Alternative – Eingrenzungen gibt es hier nicht und das ist auch gut so. Vergleichbar ist die Musik am ehesten mit einer Mischung aus Moose Blood, Neck Deep und A Day to Remember. Man muss es selbst gehört haben, um sich ein Bild davon machen zu können.

