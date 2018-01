Das im Oktober 2017 erschienene Album 'Reaching For Indigo' von Circuit des Yeux umfasst und übertrifft die bisherige musikalische Reise von Chicagos außergewöhlichster Stimme Haley Fohr. "Magischere Musik hat man dieses Jahr noch nicht gehört", schwärmt Spiegel Online. Ihr fünftes Album als Circuit des Yeux ist inspiriert von einem entscheidenden Moment in Fohrs Leben, einem Zusammenbruch im Frühjahr 2016, der sich im Nachhinein als ein Neuanfang entpuppte, der sie zu einem anderen, tieferen Verständnis der Welt führte. Dementsprechend ist 'Reaching for Indigo' ein Album, das eine innere, emotionale und zerebrale Vision reflektiert. Intime Momente voller Schönheit wechseln sich ab mit kraftvollen oft desorientierenden Klangnebeln, gerahmt und überlagert von Haley Fohrs unverwechselbar rauchigem Bariton. Nach einem kurzen Ausflug in die Country Musik unter dem Namen Jackie Lynn ist sie mit dem neuen Album zurück an vordersten Spitze der Avantgarde-Folk-Front. Ihr erstes von nur drei Deutschlandkonzerten der aktuellen Tour spielt sie im Karlstorbahnhof!