Circus Circus

Mit ei­nem Pau­ken­schlag be­ginnt das neue Pro­gramm im Fried­richs­bau Va­rieté: Will­kom­men in der wun­der­ba­ren Welt des Cir­cus! Tau­chen Sie ein in die Me­na­ge­rie mensch­li­cher Zug­vö­gel und se­hen Sie ei­ne Show, in der die Büh­ne zur Ma­ne­ge wird und sel­te­ne Men­schen sich und ih­re Kunst zur Schau stel­len. Leicht­fü­ßi­ge Mäd­chen tref­fen auf toll­küh­ne Freaks, und sen­sa­tio­nel­le Akro­ba­ten auf den Schelm al­ler Schel­me, den Wei­ßen Clown! Wer­fen Sie ei­nen Blick auf all dies Blend­werk und las­sen Sie sich hin­rei­ßen von der poe­tisch-ma­gi­schen An­zie­hungs­kraft, die der Cir­cus und sei­ne Ar­tis­ten seit je­her aus­üben, denn im Cir­cus ist al­les Le­ben. Selbst Fe­de­ri­co Fel­li­ni hät­te sei­ne hel­le Freu­de an die­sem Spek­ta­kel!

Mit­wir­ken­de:

MER­LIN - Weiß­clown

SI­LEA - Drah­seil-Ar­tis­tin

RUS­LAN SE­MENT­SOV - Cyr Wheel

LU­CKY HELL - Schwert­schlu­cke­rin

DAN MAR­QUES - Co­me­dy Ma­gic

CIR­CUS FOL­LIES- Jon­gla­ge, Ar­tis­tik

TI­TO & DU - Fang­stuhl

NA­NOU - Equi­li­bris­tin

OL­GA GOLUB­E­VA - Fly­ing Po­le

DE­NIS KLO­POV - Ball-Schirm-Jon­gla­ge