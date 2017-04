City Dinner Tour Schwäbisch Hall

Nach der erfolgreichen Tour im November 2016 macht die Tour nun zum 2. Mal Halt in Schwäbisch Hall. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen bei der Veranstaltung beispielsweise attraktive Einzelhandelsgeschäfte, innovative Gastronomie- und Hotelkonzepte sowie einen ausgewogenen Mix an Dienstleistungsangeboten kennen. Für die zweite City Dinner Tour wurden verschiedene Stationen im Handelszentrum West und Kerz ausgewählt. Die teilnehmenden Unternehmen gewähren dabei einen tieferen Einblick in ihr Angebot und ihre Arbeitsweise, die im täglichen Geschäft nicht immer sichtbar sind. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem kleinen Empfang und einem Abschluss-Imbiss.