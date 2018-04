City-Flohmarkt in der Heilbronner Innenstadt - Stöbern - feilschen - kaufen

Am traditionellen Cityflohmarkt kann gestöbert, gefeilscht, gehandelt und gekauft werden. Der jährlich stattfindende Cityflohmarkt der Stadtinitiative Heilbronn ist ein Einkaufserlebnis der ganz besonderen Art. Das gewohnte Stadtbild der Heilbronner Innenstadt weicht dann dem Anblick eines attraktiven Marktes mit unbegrenztem Angebot. Der Traum von einem besonderen Gegenstand für die Wohnung, von etwas Altem vielleicht, das eine Geschichte erzählt oder den Wandel der Zeit widerspiegelt und Generationen überstanden hat - nach all dem kann beim Heilbronner Cityflohmarkt nach Herzenlust gestöbert werden. Über 200 Händler und Privatpersonen aus Süddeutschland und weiteren Regionen bieten Schätze an: vom fehlenden Kannendeckel in Omas Service über wunderschöne Vasen bis hin zu authentischen Blechwerbeschild wird hier garantiert jede Suche zum Erfolg. FaW

City-Flohmarkt, Do, 26. Mai, 10 bis 18 Uhr

Innenstadt, Heilbronn, www.heilbronn-marketing.de