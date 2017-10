3. Meisterkonzert

Mirga Grazinyte-Tyla | Dirigentin

Rafal Blechacz | Klavier

Programm:

Mozart: Ouvertüre zur Oper "Die Zauberflöte" KV 620

Chopin: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 f-Moll op. 21

Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale"

Brexit? No! Wir wollen auf die Orchester von der Insel auf keinen Fall verzichten, unter denen das City of Birmingham Symphony Orchestra einen heraustragenden Platz einnimmt. Die in einer Linie mit Persönlichkeiten wie Sir Simon Rattle oder Andris Nelsons auf der Chefdirigentenstelle dieses Orchesters stehende Mirga Grazinyte-Tyla sorgt mit Temperament und Können dafür, dass dies auch so bleibt! Spannend wird ihr Stuttgarter Debüt mit Sicherheit - und dass mit Rafal Blechacz ein wunderbarer Chopin-Interpret am Klavier sitzt, trägt zusätzlich zum musikalischen Vergnügen bei.