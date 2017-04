An diesem Tag ähnelt die Innenstadt dem wohl berühmtesten Flohmarkt, dem "Marché de Saint-Ouen" in Paris. Hier kann in der gesamten Fußgängerzone und deren Seitenstraßen wieder gestöbert, gefeilscht, gehandelt und gekauft werden. Der Traum von einem besonderen Gegenstand für die Wohnung, etwas, das eine Geschichte erzählt, den Wandel der Zeit widerspiegelt und Generationen überstanden hat - das könnte auf dem Heilbronner Cityflohmarkt wahr werden. Über 200 Händler aus ganz Süddeutschland bieten ihre Kunstschätze an. Auch die Heilbronner Einzelhändler warten mit besonderen Schnäppchen.