„Citytour am Dienstag“ - Alle Highlights in einer Tour

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing Heilbronn Innenstadt Neckar Auch der Heilbronner Neckar inmitten der Käthchen- und Weinstadt wird Drehort des Fernsehfilms „Wer aufgibt, ist tot“ mit Bjarne Mädel und Katharina Marie Schubert in den Hauptrollen sein.

Die „Viertel nach Sechs“-Führungen am Dienstagabend sind ein beliebter Programmpunkt im Heilbronner Veranstaltungskalender. In diesem Jahr wird die klassische Stadtführung unter dem Titel „Citytour am Dienstag“ angeboten. Stadtführerin Hildegard Ellendorff zeigt am Dienstag, 17. April um 18:15 Uhr die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Heilbronner Innenstadt.

Treffpunkt für die etwa 1,5 Stunden dauernde Stadtführung ist um 18 Uhr vor dem Rathaus am Heilbronner Marktplatz. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5, maximal können 30 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen ab 10 Personen erforderlich. Der Preis beträgt für Erwachsene 9 Euro pro Person. Spezielle Gruppenangebote sowie eine Stadtführung mit fremdsprachlicher Begleitung sind auf Anfrage ebenfalls buchbar.

Information und Anmeldung bei der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 562270, per E-Mail an info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-marketing.de.