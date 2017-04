Claire Beyer, 1947 im Bayrischen Allgäu geboren, lebt als frei Autorin in Markgröningen. Sie schreibt Prosa und Lyrik. Ihre Romane Rauken, Rosenhain, Remis, Rohlinge sowie Refugium sind alle bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Weitere Veröffentlichungen bei Reclam, Insel, Diogenes, Piper, btb. Essays sowie Kolumnen in der Tagespresse. Claire Beyer liest an diesem Abend Kurzgeschichten sowie Auszüge aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Roman.