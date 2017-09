× Erweitern Classic & Craft Beer Festival Metzingen

Das Classic & Craft Beer Festival ist eine Veranstaltung für verantwortungsvollen Genuss – Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Vielfalt und das traditionelle Handwerk des Bieres zu schaffen und verschiedene Biersorten zu entdecken und zu genießen.

Am 16. September 2017 werden neben den unterschiedlichen Bieren kulinarische Köstlichkeiten, ein traditioneller Barberstand für den perfekten Gentleman und Musik sowie der industrielle Backstein-Charme der Motorworld Manufaktur Metzingen dieses Genuss-Festival zu einem aufregend anderen Erlebnis machen. Von 16.00 bis 24.00 Uhr lädt die solutioncube GmbH dazu ein, sich auf den Weg zu machen, die verschiedenen Bieraromen auf eine ganz besondere Art und Weise zu erleben. Um den Fokus eindeutig auf den Genuss zu richten, gibt es professionelle Tasting-Gläser gegen eine Pfandgebühr von € 5,–.

Überall auf dem Gelände sind kostenlose Trinkwasserspender verteilt, an welchen die Gläser zwischen dem Testen der verschiedenen Biersorten ausgeschwenkt werden können – oder man lässt sein Tasting-Glas an der Gläserausgabe gegen ein neues tauschen. So kann der Bier-Enthusiast alles probieren und genießen, was sein Herz höher schlagen lässt: Biere aus regionalen Traditionsbrauereien, von Szenegrößen aus dem In- und Ausland oder von innovativen Craft Beer-Brauereien – für jeden Geschmack wird etwas dabei sein.

Doch was ist eigentlich Craft Beer? „Craft“ wie Handwerk und „Beer“ wie Bier, und fertig ist der individuell gebraute Genuss, der die Vielfalt und das traditionelle Handwerk des Bieres zelebriert. Die Craft Beer Brauer machen Platz für ausgefallene Aromen und fantasievolle Rezepte jenseits der Massenware. Durch die Craft Beer-Szene entsteht endlich auch in der Bier-Welt ein Bewusstsein für die Vielfalt und das traditionelle Handwerk des Bierbrauens. Was hat es mit dem Veranstaltungsort auf sich? Die Motorworld Manufaktur Metzingen erweckt das ehemalige Henning-Areal an der Auchtertstraße mit der imposanten Schmiedehalle zu neuem Leben – es soll ein Ort für „Handwerk der guten alten Zeit“ geschaffen werden. Das Ziel: bezahlbarer Werkstattraum für kleine und größere Vorhaben. Bevor die Umbauten beginnen, nutzt die solutioncube GmbH noch die Möglichkeit die große Schmiedehalle ein weiteres Mal zu bespielen.

„Das Besondere am Classic & Craft Beer Festival ist der direkte Austausch mit dem Bierbrauer am Stand, die große Auswahl an Bieren sowie die leckeren und frisch zubereiteten Speisen. Die alte Industrieanlage sorgt dafür, dass das Classic & Craft Beer Festival ein Event der besonderen Art wird“, sagt Stephan Allgöwer von der solutioncube GmbH. Die Veranstalter aus Reutlingen freuen sich darauf nach dem „Neubraugebiet“ im letzten Jahr ein weiteres überregionales und unverwechselbares Bier-Event in Metzingen zu realisieren, welches sich vielleicht bald zu den in der Region bekannten und jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen „GardenLife” und „schön&gut” gesellen wird.