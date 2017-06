Classic Open Air 2017

28.7.2017- 19:30 Uhr - Innenhof Stift Sunnisheim

Classic Open Air mit dem Bad Rappenauer Kammerorchester

Ein etwas anderes Programm als in den vergangenen Jahren präsentiert das Bad Rappenauer Kammerorchester bei seinem Open Air Konzert in diesem Jahr in Sinsheim. Darüber hinaus wird sich auch der Aufführungsort ändern. Gespielt wird nämlich auf dem Gelände des Stifts Sunnisheim (bei schlechtem Wetter in der Kapelle). Während in den vergangenen Jahren Mozart und Haydn das Programm dominiert haben, wird das Orchester in diesem Jahr Werke von Bach, (h-moll Suite) Vivaldi, (Konzert für Gitarre und Orchester) Pachelbel, (Kanon u.Gigue) Carulli, (Konzert für Flöte, Gitarre und Orchester), Respighi (antiche danze et arie), Raymond, (Twilight Serenade - Tango) Albinoni (Sinfonia Nr.4 B-Dur) zu Gehör bringen. Das vom Dirigenten des Orchesters, Andreas Schmid, Eppingen, zusammengestellte Programm umfasst also Musik vom Vorbarock bis zur Neuzeit. Das Orchester betritt bei bei diesem Konzert insoweit Neuland als es Stücke für Gitarre als Soloinstrument bisher noch nie aufgeführt hat. Man darf also gespannt sein, wie dieses "Experiment" gelingt. Solist an der Gitarre wird sein Csaba Szabo, Bad Rappenau,Musiklehrer an der Musikschule Neckarsulm . An der Soloflöte in den Stücken von Bach und Carulli wird Anke Palmer, Lehrerin an der Städtischen Musikschule Sinsheim, zu hören sein, die dem Publikum aus vielen vorangegangenen Konzerten mit dem Bad Rappenauer Kammerorchester bereits bekannt sein dürfte.