Claudia Schmid: "Die Feuerschreiber"

In diesem historischen Roman steht Philipp Melanchthon, geboren in Bretten, im Mittelpunkt, der bedeutsam für Martin Luther und die Reformation war.

Philipp Melanchthon wurde als Professor an die Wittenberger Universität Leucorea berufen, wo er Martin Luther kennenlernte. Martin Luther und er gelten als die beiden führenden Personen der Reformation. Das ungleiche Paar arbeitete partnerschaftlich zusammen und brachte so die Erneuerung der Kirche in Gang. Melanchthon war besonnen, konnte gut formulieren und wirkte mäßigend auf Luther ein. Denn Martin Luther: an körperlicher Größe sowie Statur dem Freund überlegen, zeigte sich oft laut und polternd. Melanchthon war begabt in den alten Sprachen und Luther ein genialischer Wortschöpfer des Deutschen. Melanchthon regte seinen Freund zur Übersetzung des Neuen Testaments während dessen Zeit auf der Wartburg an.