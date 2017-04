Claudia Vorbach und Band

„Ob burschikos vorwärts stürmend oder sanft und intim, wie im Duett mit Axel Kühn, ClaudiaVorbach singt mit geradezu aufreizender Lässigkeit.“ so das Magazin Jazz Thing (09-'15) überihre aktuelle CD Come Down Easy.

"Miss Authentic", so nennt sie ein Musikerkollege und trifft damit ein wesentliches Merkmal ihrer Musik. Sie singt mit leidenschaftlicher Mitteilungsfreude und betrachtet Genre-Grenzen als fließend: Folk-, Jazz- und Blueselemente fließen in Ihre Musik ein. Mit ihren englischsprachigen Songs gibt sie Einblick in berührende Gefühlswelten, erzählt Geschichten, oder philosophiert sich vom Dunkel ans Licht. Außer ihren eigenen Stücken, darunter unveröffentlichtes neues Material, präsentiert sie Interpretationen ausgewählter JazzStandards. Begleitet wird sie von einer hochkarätigen Band, die einem Großteil des Tübinger Publikums nicht ganz unbekannt sein dürfte: Axel Kühn (Landesjazzpreisträger BaWü) -Kontrabass, Anselm Krisch (Young Lions Jazz Award 2012) - Piano, Felix Schrack (Young LionsJazz Award 2009)- Schlagzeug. Diese 3 ausgezeichneten Musiker der jungen süddeutschen Jazzszene spielen entspannte Grooves, lyrische Soli in jazzig-bluesigen Farben und lassen der Sängerin, die auch mal solo in Singer-Songwriter-Manier zur Westerngitarre greift, genug Raum. Vorbach wurde 2016 von der Jury des Indie International Song Contests aus Seattle als einzige nicht englisch stämmige Künstlerin ausgezeichnet.

„Sie hat eine Stimme mit Wiedererkennungswert und sie versteht es, ihr Publikum für sich einzunehmen. Als Sängerin beherrscht Claudia Vorbach das poetische Erzählen ebenso wiedas temperamentvolle Tremolieren. Auch die Selbstverständlichkeit, mit der die Tübingerinverschiedene Stile und Traditionen vereint, machen dieses Konzert hörenswert.“ (ReutlingerGeneral-Anzeiger)