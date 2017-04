Unter dem Titel „Stille und andere Nächte… oder – ein Dichter kommt selten allein!“ laden Claudia Zimmer und die Band “Nightline Blue“ am Samstag, den 20. Mai um 20.00 Uhr zu einer literarisch-musikalischen Reise in die Phantasiewelten bekannter Poet(inn)en - Joseph von Eichendorff, Erich Kästner, Nikolaus Lenau, Anna Ritter, Joachim Ringelnatz, Günter Sopper, Bettina Wegner Gioconda Belli u.a. - in den Club Voltaire, Haaggasse 26b in Tübingen ein.

Ein besinnlicher und unterhaltsamer Abend, an dem Lyrik auf Jazz trifft!

Rezitation / Gesang: Claudia Zimmer

Klavier: Hans-Peter Ertle

Schlagzeug: Michael Döller

Bass: Wolfgang Heinzelmann