Das Claus Löhr Quintett präsentiert innovativen Jazz mit avantgardistischer Vielfalt. Intensität und Freiheit sind die Eckpfeiler der kreativen Zusammenarbeit des Kollektivs.

Das ehemalige Quartett wurde erstmals um den virtuosen Saxophonisten Dan Roncari erweitert und erhält dadurch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Jan Mikio Kappes am Kontrabass legt ein patentes Fundament und schraubt sich mit Markus Zink am Schlagzeug in neue energetische Sphären. Die Abgeklärtheit von Martin Sörös gibt der Formation klare Struktur und sorgt dafür das Claus Löhr mit Trompete und Flügelhorn kunstvoll strahlen kann. Furiose Klangwelten vom Lyrischen bis hin zur hochenergetischen Dichte erwarten sie an diesem Donnerstagabend.

http://www.clausloehr.de