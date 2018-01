Der mehrfache Preisträger, Claus Peymann, gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Regisseuren und Theaterdirektoren. Nach einer legendären ANTIGONE Inszenierung an der Studiobühne der Universität Hamburg war er in den 60er Jahren Oberspielleiter am TAT in Frankfurt. Hier inszenierte er u.a. die Uraufführung von Peter Handkes PUBLIKUMSBESCHIMPFUNG. Er gründete 1970 die legendäre Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin, war Theaterdirektor am Staatstheater Stuttgart (1974-1979), am Schauspielhaus Bochum (1979-1986) und bis 1999 Direktor des Wiener Burgtheaters. Seither ist er Intendant des Berliner Ensembles. Legendär sind seine Uraufführungen zahlreicher Stücke von Peter Handke, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek oder Peter Turrini, die nicht selten für heftige Diskussionen und Skandale sorgten. Ebenso bemerkenswert ist seine Auseinandersetzung mit Shakespeare, der Deutschen Klassik und Bertolt Brecht. Über diese und weitere Themen diskutiert Claus Peymann bei "Schoog im Dialog".