Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen. Heute: Clemens Gutjahr Trio Mit der Energie eines Entkalkers und der Verführung eines Muskatcookies spielt das modern Jazz Trio Kompositionen, die etwas zu erzählen haben. Jedes Stück vertont eine kleine Geschichte. Obwohl die Kompositionen klare Strukturen haben, ist es vor allem die Interaktion und der Anspruch an Spontanität, was das Trio auszeichnet. Der klassische Klaviertrio Sound wird dabei mit dezenten elektronischen Effekten erweitert. Inspiriert sind die Stücke durch Situationen des Alltags, welche doch tiefe emotionale Bedeutung erlangen können. Das ist es, was die Musik auch für den Hörer spürbar werden lässt. Jeder kennt die Gefühle und die Geschichten, wovon die Musik erzählt. „Entkalker“ Titelstück des aktuellen Albums beschreibt zum Beispiel den Ausbruch aus der Lethargie, zu welcher das Alltagsleben manchmal verleitet und man schließlich doch jeden Abend vorm Fernseher endet. Kennengelernt haben sich die drei Musiker in Stuttgart und gründeten 2013 das Trio, mit welchem sie Deutschlandweit unterwegs sind. 2014 waren sie Preisträger des JazzYourAss Award. Piano – Clemens Gutjahr - Piano Jan Mikio Kappes - Bass Jonathan Delazer - Drums