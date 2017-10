DJs: Shake It Wild DJ Team (Mannheim) & Duke JensOmatic

Endlich wieder Katzenmusik im Stuttgarter Süden! Der Club Miaow! kehrt nach der Sommerpause in seinen Stammhafen, die Rakete zurück.

Als Gäste haben wir diesmal Götzilla und Saschberto aus Mannheim, die dort seit ca. der Jungsteinzeit ihr Shake It Wild im Blau veranstalten – die Musik ist zu 125% Club Miaow!-kompatibel, aber dazu kommt, dass sich die beiden fidelen Synchron-Dresser auch immer dem Anlass entsprechend in Schale werfen: sei es als Fu Manchus, Dutts Of Hazard oder auch mal ganz schlicht als Weltraumroboter. Seien wir also gespannt auf die beiden clown princes of Rhythm & Blues.

Sound-, Klamotten- und Stimmungstechnisch unterstützt Gastgeber Duke JensOmatic die beiden nach bestem Wissen und Gewissen, und auf Euch, das tanzende Publikum, zählen wir alle natürlich ganz besonders. High life on low budget, baby!

Dazu natürlich Miaow!-Movies auf der Leinwand und ein kühles Getränk von der Bar.