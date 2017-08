Club 27 präsentiert Klaudia Gawlas

Klaudia Gawlas ist DJ, Produzent und Labelchef. Ihr straighter Techno begeistert ihre Fans weltweit. Seit 2013 wurde sie 3-mal in Folge zum Best DJ des Faze Magazin Votings gewählt. Ihr Debutalbum Zeitgeist erschien 2013. Die Single Papillon wurde in diesem Jahr zum Best Track gewählt und erreichte Kultstatus. Bookings bei Awakenings Festival in Holland, Tomorrowland Brasilien, NATURE ONE, Love Family Park, MAYDAY, SEMF Stuttgart, dem ADE in Amsterdam oder dem Echelon Open Air gehören zu ihrem Kalender ebenso wie Clubgigs in Argentinien, Italien, Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Portugal, Griechenland, Irland, Ungarn, Schweiz, Österreich und Deutschland. Gemeinsam mit Eric Sneo ist sie seit 2012 für das Label MOD verantwortlich.