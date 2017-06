Identitätenbasar. Was ist, wenn wir uns nicht mehr entscheiden müssen zwischen Deutsch und Arabisch, Hipster und Nerd. Wir sind mal so frei und untersuchen eine Gesellschaft, in der Schubladendenker nicht zugeben wollen, dass es uns gibt.

Spielleitung: Sezin Onay

Assistenz: Larissa Günthör