DJs: Viva la Jonas (Hamburg) & Duke JensOmatic Auch im neuen Jahr ist dieser starke Drang, sich zu Musik zu bewegen, bei vielen Menschen wieder spürbar. Dank dem patentierten Allheilmittel Club Miaow! (alle zwei Monate in großen Dosen einzunehmen) kann hier Abhilfe geschaffen werden: spontane Blitzheilung durch Blues und Rhytmus! Seit Viva La Jonas in Hamburg praktiziert, hat er schon viele Therapieerfolge in Anstalten wie Komet Musikbar oder Off Club verbuchen können, seine Anfänge in der Musiktherapie machte er allerdings in Stuttgart bei Heilungsseminaren wie den Pokfighter Parties oder El Ritmo Primitivo. Willkommen zurück in der Heimat, Herr Doktor! Zur Seite steht ihm unser hauseigener Facharzt Duke JensOmatic, der mit seinen an die Nieren gehenden Songs völlig ohne Anästhesie am offenen Herzen behandeln wird. Heureka! Zur weiteren Zerstreuung der Patienten gibt es natürlich die ganze Nacht durch Miaow!-Movies auf Leinwand und eine Bar. Gute Genesung! Also, sitzt nicht zu Hause vor dem Mauseloch, geht tanzen!